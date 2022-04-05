Голова Луганської обласної військової організації Сергій Гайдай розповів про обстріли в регіоні. За його словами, за минулу добу окупанти 51 раз обстріляли житлові квартали в Луганській області. Про ситуацію в регіоні глава адміністрації розповів у своєму Telegram-каналі у вівторок, 5 квітня.
"Росіяни стріляли з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, застосовували авіацію. Вони відкривали вогонь по Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Кремінній, Попасній, Гірському, Золотому, Новодружеському. В результаті обстрілів також пошкоджено кілька об'єктів цивільної інфраструктури та життєзабезпечення", - прокоментував Гайдай.
Як зазначив глава Луганської ОВА, рятувальники і поліцейські області працюють в посиленому режимі, документуючи факти ворожих військових злочинів, виявляють мародерів і патрулюють вулиці.
"Крім того, вони допомагають доставляти гуманітарні вантажі найбільш вразливим верствам населення і у віддалені бомбосховища, також вивозять звідти людей для евакуації. До речі, вчора під час евакуації з Сєвєродонецька та Лисичанська під обстріл в Новодружеську потрапила евакуаційна колона – був пошкоджений один автобус, люди поранення не отримали", – розповів Гайдай.
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