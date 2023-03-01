В очікуванні Leopard-2 російські танкісти вирішили "підвищити захист" своїх танків.

Як повідомляє у себе в Телеграм-каналі військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, в результаті "покращення" у окупантів виходять досить дивні "вироби".

Коваленко додав, що, дивлячись на "вироби" росіян, видно, що істерія у них досягла апогею.

"Окупанти в кустарних умовах встановлюють на свої танки, поверх динамічного захисту, протикумулятивні грати, в надії на те... в надії не зовсім зрозуміло на що, але мабуть, щось так сподіваються. Загалом страх перед Leopard-2 породжує моторошні витвори примітивного "генія", - написав Коваленко.

"Ще фольги не вистачає, тоді точно допоможе",

"Шапочки з фольги замість шоломофонів нехай одягнуть",

"Іконки потрібні",

"Люки застій нехай заварять, дуже допомагає", - висміяли "творіння" окупантів українці у коментарях.

Нагадаємо про "затишшя перед бурею": експерт розповів, чого чекати на фронті найближчим часом.

Окупанти стягнули величезну кількість військової техніки та живої сили до лінії фронту, проте ситуацію вони зламати не зможуть.

Також нагадаємо, що окупанти можуть готувати новий, дуже потужний ракетний удар по Україні.

Крім того, повідомлялося, що Росія після України націлилася на нову країну.