Як пише Politeka.net, сьогодні, 4 березня, було оголошено повітряну тривогу після 13:00 за місцевим часом. Відразу після цього з'явилася інформація про два вибухи у Запоріжжі. Після цього стало відомо, що кілька населених пунктів у Запорізькій області залишились без світла. Вже у своєму телеграм-каналі глава Офісу Президента України Андрій Єрмак опублікував кадри з місця подій, показуючи наслідки обстрілу.
"Росіяни обстріляли с. Мар'ївку у Запорізькому районі.
Було пошкоджено будинки. На щастя, без жертв", - лаконічно написав голова ОП.
Також інформацію про обстріл піддали в Запорізькій обласній державній адміністрації. Зазначено, що ракету запустили із Криму.
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"Російські ракети з українського Криму поцілили в одну з громад Запорізького району. Дорогий снаряд влучив у центр маленького села", - зазначили в ОДА.
Варто зазначити, коли минулого разу росіяни вдарили по Запоріжжю, то ракета влучила до житлового будинку. Через це обрушилося кілька поверхів п'ятиповерхового будинку. На жаль, без жертв не обійшлося, адже загинуло 5 людей за інформацією на 2 березня.
Раніше ми повідомляли , що окупанти обстріляли Донецьку область. Про це повідомив керівник Донецької обласної державної цивільно-військової адміністрації Павло Кириленко.
Здійснено обстріл на Донецькому напрямі в Очеретинській громаді, а також пошкоджено три будинки в Тоненькому. На щастя, обійшлося без жертв, як зазначив голова регіону, де тривають бойові дії.