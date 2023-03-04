Як пише Politeka.net, сьогодні, 4 березня, було оголошено повітряну тривогу після 13:00 за місцевим часом. Відразу після цього з'явилася інформація про два вибухи у Запоріжжі. Після цього стало відомо, що кілька населених пунктів у Запорізькій області залишились без світла. Вже у своєму телеграм-каналі глава Офісу Президента України Андрій Єрмак опублікував кадри з місця подій, показуючи наслідки обстрілу.

"Росіяни обстріляли с. Мар'ївку у Запорізькому районі.

Було пошкоджено будинки. На щастя, без жертв", - лаконічно написав голова ОП.

Також інформацію про обстріл піддали в Запорізькій обласній державній адміністрації. Зазначено, що ракету запустили із Криму.

"Російські ракети з українського Криму поцілили в одну з громад Запорізького району. Дорогий снаряд влучив у центр маленького села", - зазначили в ОДА.

Варто зазначити, коли минулого разу росіяни вдарили по Запоріжжю, то ракета влучила до житлового будинку. Через це обрушилося кілька поверхів п'ятиповерхового будинку. На жаль, без жертв не обійшлося, адже загинуло 5 людей за інформацією на 2 березня.

Раніше ми повідомляли , що окупанти обстріляли Донецьку область. Про це повідомив керівник Донецької обласної державної цивільно-військової адміністрації Павло Кириленко.

Здійснено обстріл на Донецькому напрямі в Очеретинській громаді, а також пошкоджено три будинки в Тоненькому. На щастя, обійшлося без жертв, як зазначив голова регіону, де тривають бойові дії.