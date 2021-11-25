Відома блогерка і молода матуся Даша Квіткова показала на відео, як зсередини виглядає процес модної зйомки.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська блогерша Даша Квіткова, яка стала дружиною "Холостяка" Микити Добриніна після участі в реаліті-шоу, поділилася закулісними кадрами з фешн-зйомки. На відео красуню моно побачити у відвертих образах і позах.

Так, поки Даша позує, навколо неї кружляють фотографи з камерами і візажисти з пензликами, весь час щось поправляючи. Перед камерою красуня спочатку з'явилася в спокусливо шкіряній спідниці з кофтиною на тонких мотузочках, під якою немає білизни. Волосся дівчини тут красиво укладені, а на обличчі легкий макіяж. Також на деяких відео дівчина позує в іншому не менш спокусливому образі і з розпущеним волоссям.

У підписі до публікації Квіткова кокетливо написала: "Гаряча матуся повернулася". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію зірки, засинаючи її компліментами: "То супер hot!", "Яка красуня", "Даша, це буде розрив сердечка", "Пожежа", "Вогонь", "Яка красива".

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