Ведучий шоу "Холостяк", "Холостячка" і нового сезону "Україна має талант" Григорій Решетник поділився з глядачами цікавими подробицями.

Як пише Politeka.net, ведучий реаліті-шоу "Холостяк" і "Холостячка" , а також нового сезону "Україна має талант" Григорій Решетник звернувся до своїх фоловерів на сторінці в Instagram.

Григорій Решетник почав записувати сторіс, виходячи з розкішного чорного автомобіля, який також потрапив в кадр. Схоже, що телеведучий їздить на Jaguar.

"Доброго ранку, Україно. Вчора повернувся зі зйомок одного проекту, а сьогодні знімаємо те, що Ви так довго чекаєте, буде вау», - заінтригував ведучий.

Схоже, Григорій Решетник якраз приїхав на зйомки.

Зазначимо, вже цієї п'ятниці, 3 грудня, глядачі побачать фінал рамонтичного реаліті-шоу "Холостячка", і дізнаються, кого обере співачка Злата Огневич.

Раніше Politeka писала, що дружина ведучого " Холостячки "Решетника показала, як молодший син виглядав відразу після пологів:"Просто мі-мі-мі-шка".

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