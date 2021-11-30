Знаменита українська співачка Ніна Матвієнко несподівано змінила своє рішення про розлучення з чоловіком Петром Гончаром, з яким прожила в шлюбі вже 50 років.

Як пише Politeka.net, про це 74-річна артистка заявила в коментарі програмі «Життя відомих людей».

Раніше Матвієнко заявила, що вже якийсь час вони з чоловіком, художником Петром Гончаром, не живуть разом. Артистка попросила чоловіка з'їхати з їхнього будинку на дачу під Києвом. Зазначалося, що причиною розлучення стало те, що Матвієнко вважала, що фінансово в сім'ю вкладається тільки вона, а від чоловіка при цьому немає ніякої користі.

У своєму новому коментарі співачка заявила, що передумала. Вона визнала факт сварки між нею і чоловіком, проте підкреслила, що зараз про розлучення мови не йде.

"Я шкодую, що я про це сказала, тому що люди це сильно роздули. Ми не будемо розлучатися. Не дочекаєтеся. Я європейка. Я українка. Посваритися. Треба давати другий шанс. Це сталося тому, що багато людей в будинку. Не витримав він, а потім я", - заявила Матвієнко.

Вона також додала, що в майбутньому вони з чоловіком можуть знову з'їхатися. При цьому він поставив умову, що спочатку з їхнього будинку повинна з'їхати дочка Ніни, Тоня Матвієнко, яка живе з матір'ю і чоловіком, Арсеном Мірзояном.

"Люди лікуються. Якась переоцінка відбувається. Він сказав, як Тоня вибереться, повернеться. Це ж його будинок", - додала співачка.

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