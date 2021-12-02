Українці розкритикували зовнішній вигляд старшої дочки Ольги Фреймут Злати Мітчелл, яку вона народила 15 років тому від корінного британця Ніла Мітчелла.

Як пише Politeka.net, відома українська телеведуча та знавець етикету Ольга Фреймут вийшла заміж за генерального директора "Нового каналу" Володимира Локотка. У шлюбі вони виховують двох дітей – п'ятирічного Валерія і чотирирічну Євдокію. Окрім цього, подружжя виховує старшу дочку Ольги, яку вона народила у 24 роки від корінного британця Ніла Мітчела.

На офіційній сторінці журналу "Viva!" в Instagram показали фото Ольги Фреймут зі старшою дочкою Златою.

"Ольга Фреймут показала свіже селфі із 15-річною донькою Златою Мітчелл. Схожі?", - написали на сторінці.

Шанувальники у коментарях написали, що старша дочка Фреймут Злата виглядає набагато старше свого віку.

"Дочка.. виглядає 🤔старше мами 😬🙈", " Їй точно 15? 😮", " Виглядає на 20👏", " Років на 25", " Да уж(((мама краще виглядає", " Це зараз так модно? Виглядати старше?", " Хм, мати виглядає на 30, а дочка на 25", " Ольга виглядає краще😍", " 15? Чи 22", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що Фреймут показала підрослу дочку, яка поїхала вчитися і жити в США: "Дівчинка красуня, а брови...".

Нагадаємо, що Остапчук показав манірній Фреймут, як правильно цілуватися: "У нас в Умані всі так вітаються".

A ще Politeka повідомляла, що експерт з етикету Фреймут навчила водіїв бути ввічливими за кермом: "Навіщо відповідати хаму".