Український співак, колишній тренер шоу "Голос країни", Діма Монатік, показав своїх синів на тлі новорічної ялинки, превнісши святковий настрій своїм шанувальникам.

Як пише Politeka.net, 35-річний Діма Монатік ростить двох синів разом зі своєю дружиною Іриною Демічевою.

Вдома зірка вже вирішив створити святкову атмосферу. Тепер у вітальні у співака красується новорічна ялинка.

У себе Instagram Монатік вирішив похвалитися своїми пацанами і опублікував фото, на якому Платон і Данило позували в стильних нарядах на тлі пухнастої красуні.

"Наряджаючи 2022-ую ялинку ... ви вже нарядили? Всім прекрасних вихідних!» ,- зазначив співак.

Шанувальники миттєво відреагували на знімок захопленими коментарями.

"Славні малі",

"Стиляги",

" Ну які ж вони 😍😍😍",

"Маленькі Монатікі", - пишуть захоплені фанати.

Нагадаємо, що Монатік вразив несподіваним рішенням під час концерту: "народний улюбленець".

Ще Politeka писала, що Монатік не стримав почуттів до відомої українці: "неймовірна, неповторна...".

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