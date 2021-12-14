Як передає Politeka.net, Нещодавно відбувся фінал Міжнародного конкурсу краси "Міс Всесвіт-2021".
Так, на цей раз на сторінці одного з новинних акаунтів в Instagram опублікували нове відео. На кадрах 21-річна переможниця конкурсу "Міс Всесвіт-2021" Харнааз Сандху. Варто відзначити, що модель представляла Індію.
"Переможницею конкурсу "Міс Всесвіт-2021" стала індіанка Харнааз Сандху", - розповіли на акаунті ЗМІ.
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Користувачі Мережі залишили безліч коментарів, де критикують зовнішність дівчини: "Все на одну пику", "Крива трохи","Штукатурка відклеїлася", "Вії на правому оці склеїлися чи що?", "І за яким критерієм вибирали? У кого більше рот?", "Мені одній здається що праве око дивний?".
Нагадаємо, що Україну представляла переможниця конкурсу "Міс Україна-Всесвіт" Анна Неплях, яка прославилася завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк". Вона пройшла в ТОП-26 на конкурсі краси.
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