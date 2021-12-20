Як пише Politeka.net, кадри з номером Тигра з'явилися на сторінці «Маски» в Instagram. У минулому випуску шоу стало відомо, що в цьому костюмі переховувався Сергій Бабкін. Багатьох українців це сильно здивувало.
"Вчора ми дізналися, що під маскою Тигра переховувався Сергій Бабкін. Немає слів, щоб описати захоплення від його виступу! Готові переглядати і слухати вічно. Це прекрасно", - йдеться в підписі до посту.
На кадрах можна побачити, як Бабкін у костюмі демонструє своє вміння змінювати голос. Для його номера також на сцену вийшов гімнаст, який дивував глядачів навичками, крутячись в світиться обручі.
Українці бурхливо обговорюють виступ.
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"Один з найкращих номерів вчора шкода Тигр не пройшов у фінал.... Він був гідний!", "Це було неймовірно неможливо було відірвати очей від телевізора", "Ось як буває? Я начебто і не фанат Бабкіна, але фанатка Тигра", "потрібно це пісню у виконанні Бабкіна випустити, набагато крутіше ніж оригінал", - пишуть люди.
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