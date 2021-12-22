Відома актриса Радміла Щеголєва, яка зіграла мовчазну Гелю в СВ-шоу з Андрієм Данилком розповіла про трагедію, яка трапилася після гастролей.

Як повідомляє Politeka.net, актриса Радміла Щеголева, яка грала мовчазну Гелю з СВ-шоу з Данилко дала велике відверте інтерв'ю на ютуб-каналі Телеканал LIVE, в якому розповіла про трагедію, яка трапилася в колективі.

Виявилося, на гастролях в Сибіру захворів звукорежисер проекту, у нього понад тиждень була підвищена температура. А по поверненню до Києва він потрапив до лікарні, де помер через три дні. Ця трагедія вплинула і на саму Радмілу, яка вже в той час думала про відхід з проекту.

"Ми в Київ повернулися, і він помер через три дні в лікарні. Просто померла людина", - поділилася спогадами Щеголєва.

Вона також розповіла, що і цей спогад про смерть звукорежисера, і її власне погане самопочуття під час концертів привели її до рішення про відхід з шоу.

Нагадаємо, Геля зі СВ-шоу зізналася, що у неї насправді було з Данилко: "Завдяки йому...".

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