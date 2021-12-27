Як повідомляє Politeka.net, Бурак Озчівіт виконав у турецькому телесеріалі "Величне століття" знаменитого воєначальника Османської імперії Малкочоглу Балі-бея. При цьому актор виявився неймовірно схожий на свого історичного прототипу.

Однак в житті самого Бурака Озчивита поворотним став інший серіал. Зі своєю дружиною Фахрийе Эвджен він познайомився на зйомках історичної стрічки «Корольок — пташка співоча». Влітку 2017 року закохані зіграли пишне весілля в Стамбулі. Одружені вони без малого п'ять років. За цей час в родині з'явився первісток Бурака — малюк Каран.

На нових фото, яке з'явилося в мережі Бурак Озчивит і Фахрийе Эвджен насолоджуються компанією один одного.

Знімки викликали захват користувачів мережі.

"Дуже красива пара, тільки Бураку треба збрити бороду", "дуже-дуже улюблені", - пишуть в коментарях.

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