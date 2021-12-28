Дружина Володимира Остапчука активно веде сторінку в Instagram, де ділиться красивими кадрами і різними думками, передає Politeka.net.

Цього разу зірка Мережі з'явилася в стильному луці, хвалячись покупками - кількома багетами в паперовому пакеті, і тюльпанами.

Христина Горняк заінтригувала підписом, згадавши рядки з казки "Аліса в Країні чудес".

"Не сумуй, - сказала Аліса. - Рано чи пізно все стане зрозуміло, все стане на свої місця і вишикується в єдину красиву схему, як мережива. Стане зрозуміло, навіщо все було потрібно, тому що все буде правильно»", - написала дружина Володимира Остапчука.

За годину публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"❤️❤️❤️", "Правильні слова, прям в точку👏 👏 👏 👏"," така стильна!🔥 ", "Які круті кадри! 🤩 😍 Вам дуже личить! З наступаючим вас, Христина!", "Найкрасивіші і мудрі жінки в Україні🔥❤️😍", " куди поспішає красуня❤️❤️🔥", " позитивне фото, випромінює позитив ❤️🙌 завжди з настроєм і посмішкою 👍", - написали користувачі Мережі.

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