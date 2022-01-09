Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Слава Камінська опублікувала кілька сторіс, в яких показала, як насилу справляється зі стихією. Артистка йшла пішки під снігопадом.

"Директорка мені моя говорить тільки що: Слава, ти впевнена, що ми не на Еверест йдемо? Ні. Не факт. На вулиці, якщо що, замітає. Я, звичайно, люблю веселощі, але такі замети не дуже", - поскаржилася Камінська.

Пізніше артистка поділилася кадрами зі студії звукозапису, розповівши, що записує нову пісню.

"Це буде пушка", - заявила зірка.

Додамо, що в 2021 році група "НеАнгели", в якій Слава Камінська співала разом з Вікторією Смеюхою, припинила своє існування. Після розпаду колективу артистки стали скандалити в публічному просторі. Варто відзначити, що обидві співачки почали сольну кар'єру і вже встигли випустити перші пісні.

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