Російський блогер і співак Даня Мілохін, який дружить з репером-сканадлістом Моргенштерном, не зміг потрапити на територію України і дуже засмутився.

20-річний тіктокер не просунувся далі аеропорту Києва, як його розгорнули назад. З'ясувалася причина, чому з Мілохіним так обійшлися українські прикордонники. Ситуацію прокоментувало "Українській правді" джерело в СБУ.

Виявляється, Мілохін ні який не ворог, як блогер уже розтрубив на всю мережу, а просто не зміг чітко позначити мету свого візиту в нашу країну.

"Тіктокера розгорнули на кордоні, оскільки той не зміг переконати прикордонників у меті своєї поїздки в Україну. Він прилетів рейсом зі Стамбула і зазначав, що їде з приватним візитом, щоб відпочити. Після відмови у в'їзді його повернули у зворотному напрямку", - йдеться в коментарі.

Зазначимо, інцидент стався 9 січня. Мілохін повідомив в "сторіз" у себе в Instagram, що його протримали кілька годин в аеропорту, перш ніж відмовити у в'їзді.

"Чуваки, мене не спустили. Я - ворог. Нас назад розгорнули!", - заявив друг Моргенштерна і потім додав фото з підписом "сум".

Додамо, у жовтні 2020 року російський Forbes помістив Мілохіна на 6 місце свого першого в історії списку найбільш високооплачуваних тіктокерів.

Нагадаємо, відомий російський співак і друг Моргенштерна ризикнув прилетіти до Києва і пошкодував: "Я-ворог"

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