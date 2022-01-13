Як пише Politeka.net, ведуча звернулася до своїх шанувальників з нагоди традиційного українського свята Маланки.
"Щедрий вечір, добрий вечір, Добрим людям на здоров'я! Судячи з того, скільки привітань отримала я з нинішньою Маланкою - традиції ми таки бережемо. Так що у мене є привід ще раз привітати всіх, хто цього вечора знову зустрічає новий-старий рік. Загадуємо ще раз щасливі бажання, складаємо конкретні плани, як їх здійснити...і зустрічаємо щедрівників?", - написавши Мазур.
Вона нагадала українцям, що колядки співають на Святвечір і Різдво, щедрують, за традицією юліанського календаря напередодні Старого Нового року – тобто 13 січня, а засівають – 14 Січня.
"У великих містах, правда, щедрівників зустрінеш не так часто. І сусідів про це треба попередити заздалегідь: безпека є безпека", - зазначила ведуча і поцікавилася, як з цим йдуть справи в маленьких українських містах.
Мазур також поділилася новим фото, на якому позувала в ефектній сукні.
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У коментарях її засипали привітаннями зі святами.
Відзначимо, що не так давно Алла Мазур перемогла рак, після чого радикально змінила зачіску і тепер ходить з максимально коротким волоссям.
Нагадавши, зірка "1+1" Падалко вирішила показати своїх батьків, зробивши зізнання.
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