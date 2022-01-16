Як передає Politeka.net, Анна Трінчер є відомою українською актрисою і співачкою. Вона прославилася завдяки своїм ролям в серіалі "Школа" і у фільмі "Скажене весілля". Також, вона проявила себе на вокальному шоу "Голос країни". Нещодавно стало відомо, що Анна Трінчер і скандальний блогер Олександр Волошин вирішили одружитися.

Так, цього разу співачка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, нещодавно Тринчер заявила про те, що збирається зробити пластичну операцію грудей. На кадрах Анна Трінчер все ж зважилася на операцію і розповіла про свою велику мрію.