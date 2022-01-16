Як передає Politeka.net, Анна Трінчер є відомою українською актрисою і співачкою. Вона прославилася завдяки своїм ролям в серіалі "Школа" і у фільмі "Скажене весілля". Також, вона проявила себе на вокальному шоу "Голос країни". Нещодавно стало відомо, що Анна Трінчер і скандальний блогер Олександр Волошин вирішили одружитися.
Так, цього разу співачка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, нещодавно Тринчер заявила про те, що збирається зробити пластичну операцію грудей. На кадрах Анна Трінчер все ж зважилася на операцію і розповіла про свою велику мрію.
"Ну що ж... влаштовуйтесь зручніше!
Починаю розповідь про мою велику мрію!
12.01 я пішла на фінальну примірку. Я ніяк не могла визначитися з розміром... мені все здавалося занадто велике, але зараз я розумію як же помилялася; (
Зупинилися ми на 3,15 мл, і то! Він мене навпаки умовляв залишити 3,15, а не 2,90
Всі аналізи проходила в клініці, це входить у вартість. Клініка чудова, дуже ввічливі лікарі, привітні та з гумором! Особливо мені було смішно, коли в грудях виявили фіброаденому, але в цілому абсолютно нічого страшного!
Аналіз крові, сечі, кардіограма серця, терапевт, гінеколог, мамолог, УЗД грудей! Те що до операції вас допустять здоровенькою - не сумнівайтеся!
І ось вже 13 січня настав день X!
Я переживала страшно. Купа думок лізло в голову "А раптом не приживеться?"; "А раптом я не вийду з наркозу?"
Чекайте 2 частина вже зовсім скоро!", — розповіла Анна Трінчер.
Починаю розповідь про мою велику мрію!
12.01 я пішла на фінальну примірку. Я ніяк не могла визначитися з розміром... мені все здавалося занадто велике, але зараз я розумію як же помилялася; (
Зупинилися ми на 3,15 мл, і то! Він мене навпаки умовляв залишити 3,15, а не 2,90
Всі аналізи проходила в клініці, це входить у вартість. Клініка чудова, дуже ввічливі лікарі, привітні та з гумором! Особливо мені було смішно, коли в грудях виявили фіброаденому, але в цілому абсолютно нічого страшного!
Аналіз крові, сечі, кардіограма серця, терапевт, гінеколог, мамолог, УЗД грудей! Те що до операції вас допустять здоровенькою - не сумнівайтеся!
І ось вже 13 січня настав день X!
Я переживала страшно. Купа думок лізло в голову "А раптом не приживеться?"; "А раптом я не вийду з наркозу?"
Чекайте 2 частина вже зовсім скоро!", — розповіла Анна Трінчер.
Раніше повідомлялося, зірка "Скаженого весілля" Трінчер чесно відповіла, чому зважилася на пластичну операцію: "Природа не нагородила мене...."
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