Як передає Politeka.net, 31-річний Макс Барських є відомим українським артистом і автором хітів. Співак прославився завдяки своїй участі в шоу" Фабрика зірок-2 " в 2008-му році, яке покинув за власним бажанням. Вже багато років Панський є успішним артистом і радує шанувальників безліччю пісень.
У новому пості на своїй сторінці в Instagram Макс Барських показав фрагменст свого виступу до Києва, коли він виконував пісню «Напівроздіта». На сцені співак виступав разом з підтанцьовкою – дівчатами в купальниках.
"Ця пісня залетіла в літо і завжди приносить його з собою. Мокрий одяг, поцілунки і сонце...» - написав співак.
Кадри викликали бурхливу реакцію фоловерів Макса Барських.
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"Дуже гарячий і улюблений трек 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥відразу хочеться літо, і бути напівроздягненим", "гаряче", "ця пісня заряджає грайливим настроєм", "з Максом Барських завжди стає спекотніше! 🔥 🔥 🔥Найтепліший голос у Всесвіті з дуже гарячою подачею!❤ Номер, звичайно, вогонь", - писали в коментарях.
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