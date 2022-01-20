Популярна українська співачка Наталя Могилевська влаштувала танці в купальнику прямо на снігу, подражнивши своїх шанувальників.

Як пише Politeka.net, співачка поділилася новими веселими кадрами у своєму Instagram. На Водохреща Могилевська показала, що цього року залишилася вірна рідному Дніпру і замість закордонних курортів вийшла зустрічати свято до річки. Співачка позувала в купальнику прямо на снігу біля річки.

Тепер же Могилевська вирішила показати, що відбувалося за кадрами цієї фотосесії. На відео співачка прогулювалася по снігу в тому ж смугастому купальнику і накинутому зверху подовженому кардигані. Зірка наспівувала "Літо, ах літо", пританцьовувала і стріляла з хлопавки зі словами: "З Новим роком!".

"Хто б сумнівався, що ви активно залайкаете попередні фотки. На ваші прохання і численних коментарів-ловіть відео. Люблю!", - підписала ці кадри Могилевська.

Її шанувальники не змогли пройти повз.

"Яке Сніжне літо", "красуня", "Яка красива жінка", "Ти прекрасна", "Наталі, ти прекрасна", "обожнюю вас за цей позитив", - пишуть люди.

Нагадаємо, Могилевська показала, чим займається, поки її колеги на закордонних курортах.

Як повідомляла Politeka, Могилевська влаштувала вражаючу битву образів.

Також Politeka писала, що Наталя Могилевська показала, як виглядає в домашній обстановці.