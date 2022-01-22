Так, 16-річна Маша опублікувала у себе в Instagram кілька цікавих знімків, передає Politeka.net. Дочка Полякової, чия популярність в соцмережі набирає обертів - у неї вже 175 тисяч підписників - знайшла новий спосіб привернути до себе увагу розпещеної публіки.

Маша з'явилася на вечірці з нагоди 38-річчя мами разом зі своїм хлопцем. Дівчина вбралася в червоний блискучий костюм, доповнивши його чорною краваткою. Бойфренд повівся куди скромніше - надів темні штани, білу футболку і картату сорочку.

Дочка Полякової опублікувала ще один знімок, цього разу провокаційний. Парочка цілувалася на камеру.

"love ю", - йдеться в підписі.

Публіка бурхливо відреагувала: "Дівчинка виросла😍 дуже красиві🔥"; "Машуня, у тебе зараз золотий час, потрібно насолоджуватися всім😉"; "Я ревную 😢"; "Маша, ви виглядаєте супер і нікого не слухайте ❤️"; "Красиві молоді люди. ❤️"; "пхааах. Це твоя тисячна любов... Після нього ще багато любові буде, а поки кайфуй".

До речі, на зірковій вечірці Полякової, крім її чоловіка і батька Маші Вадима Буряковського, були присутні також Катя Осадча з Юрієм Горбуновим, Леся Нікітюк, Маша Єфросиніна, Соня Плакидюк, Андре Тан та інші. Святкування проходило 17 січня в одному з київських ресторанів.

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