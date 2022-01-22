Як пише Politeka.net, у своєму Instagram артист поділився важливим постом на своїй сторінці в Instagram. Мірзоян є організатором щорічного благодійного велопробігу «Кручу педалі, щоб вони жили». Для участі в ньому бажаючі повинні придбати квиток. Всі зібрані кошти потім йдуть на покупку медичного обладнання в українські лікарні.

У своєму пості Мірзоян відзвітував про результати цієї акції. Співак повідомив, що на Пробіг цього року куплено вже 400 квитків. Зібрані гроші підуть на придбання обладнання в лікарню для онкохворих дітей.

"Минулого разу ми з вами зробили кабінет функціональної діагностики. Це специфіка онко / кардіо. Він є на фото. Відділення гематології та інтенсивної хіміотерапії оновлені і переозброєні повністю. Головне ще попереду, а саме: створення філії трансплантації кісткового мозку. Робота вже кипить", - написав співак.

Він поділився знімками, на яких показав обладнання, придбане на гроші від попередніх пробігів.

У коментарях до посту українці відзначили, що співак робить велику справу.

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