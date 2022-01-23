Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Аліна Гросу, яка розлучилася з чоловіком і закрутила роман з відомим актором Романом Полянським, поділилася в Instagram кадрами з рідних Чернівців. На знімках зірка також показала нову зачіску-це її волосся, яке помітно.

На нових фотографіях Аліна відображена в красивій засніженій локації на прогулянці, куди вийшла в стильному образі. Перед камерою співачка позує в стильному бежевому пуховику з картатими рукавами, який відмінно підкреслив струнку фігуру. Свій образ вона доповнила темними брюками, черевиками і стильною сумкою. Волосся красуні розпущене і елегантно укладене, а на її обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до публікації Гросу написала: "Нарешті в рідному місті. Нарешті зняла нарощування, нарешті зі своїм волоссям і нарешті вони гарненько галузі після каре і постійних фарбувань. Щиро заявляю, що відрощувати і оздоровлювати волосся особливо зручно під афронаращиванием. Як вам? І яка фотка нра?". Шанувальники тут же почали коментувати знімки, засинаючи співачку компліментами.

Нагадаємо, Гросу зізналася, що пережила зі своїм коханим: "Добігають кінця...".

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