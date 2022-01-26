Михайло Заливако продовжив будувати відносини з моделлю і турагенткою Анною Богдан, передає Politeka.net. Час від часу бізнесмен веде сторінку в Instagram, і цього разу опублікував фото з Мексики.
Колишній "холостяк" позував у жовтій футболці і кольорових шортах, і посміхався.
Пост був присвячений дилемі про те, які фото краще розміщувати в акаунті - "живі" або зі студії. Примітно, що текст Михайло Заливако "вкрав" у своєї коханої Анни Богдан, про що повідомив в самому кінці.
"Хочу почути вашу думку? Студія або живі?
Текст для поста брав у @hannastorozhuk 😆", - повідомив бізнесмен.
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Публікація швидко зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів:
"У тебе фотки настільки живі, що якщо гортати карусель, то вийде мультик 😁 особливо на останніх двох постах 😝", "Ти такий гарний, що будь-які фото оживиш!) 😍 😉 ", "Міша, ваш гумор-Топ))))", "живі фото ❤️ - це про впевненість і свободу . Студійні відфотошоплені-красиво, але це про рамки і комплекси🤷 ♀️".
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