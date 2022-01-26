Як пише Politeka.net, в Instagram Злата Огневич опублікувала яскраві кадри, похвалившись стильним образом в міні і високих чоботях. Вона позувала серед безлічі м'яких ведмедів.
"Звичайно, життя моє зараз схоже на детектив. Але! Роботу ніхто не відміняв)) Зйомки - як ковток свіжого повітря. Тут я відновлюю сили, придумую нові ідеї, і навіть відпочиваю. Якщо на роботі можна відпочивати - значить це улюблена справа життя", - підписала фото співачка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Дуже креативно і позитивно! Відразу хочеться сказати, яка дивовижна!", "Балдьож", "Злата, ти розумничка!! Захоплююся і обожнюю вас", «Барбі», «Класна, будьте такою завжди», «Які ніжки!», - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що Злату Огневич і її сім'ю вже довгий час переслідує чоловік, який навіть викрадав її сестру і утримував в машині.
Нагадаємо, що Огневич боїться за своїх близьких через агресивного шанувальника: "Насильно утримував в авто...".
Ще Politeka писала, що сім'ю Злати Огневич роками переслідує невідомий: "пише сестричці...".
Також Politeka повідомляла, що Огневич розповіла, як перед Новим роком її довів переслідувач: "я благала...".