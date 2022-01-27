Колишня дружина Потапа, продюсер Ірина Горова показала непідробні емоції радості на відпочинку за кордоном - жінка була у нестямі від щастя.

Як пише Politeka.net, 44-річна Ірина Горова, яка разом з Потапом є співвласницею продюсерського центру Мозги, показала себе на відпочинку. Красуня і мама двох дітей веде дуже насичене життя. Вона встигає керувати величезною компанією, багато подорожує, а також регулярно ділиться своїм бізнес-досвідом з іншими людьми.

У себе в Instagram жінка опублікувала фото, яким ще раз довела, що живе на повну. Вона перебувала за кордоном, де їй довелося утеплитися в дуту куртку і кросівки. Незважаючи на погоду, Горова щиро раділа дню, що і продемонструвала на фото.

Відзначимо, що в шлюбі з Потапом у Горової народився син. Також у Ірини є старша дочка. Після розлучення парі вдалося зберегти теплі стосунки і бізнес, яким вони продовжують керувати удвох.

Нагадаємо, що Ірина Горова продефілювала під пальмами в одній туніці:"Красива до неможливості".

Як повідомляла Politeka, Ірина Горова в купальнику на завязочках показала себе в кращому вигляді: фото з відпочинку.

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