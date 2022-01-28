Як пише Politeka.net, Аїда Ніколайчук прославилася ще під час участі в другому сезоні вокального шоу, а в наступному сезоні "Х-фактора" змогла здобути перемогу. Зараз виконавиця продовжує займатися кар'єрою і активно веде Instagram.

В цей раз Аїд розповіла про сина, про якого у неї часто запитують шанувальники. За її словами, вона дуже його любить і він частина її життя, хоч вона рідко про нього говорить, так як намагається поважати його особистий простір.

Аїда стверджує, що прагнути показати йому можливості і навчити шукати себе, а що найважливіше, знаходити. Зараз Максим вже на дорослому етапі-навчанні професії.

"Я дуже пишаюся його самостійністю, хоч і рідко про нього говорю. Максим вибрав бути перекладачем, причому взявся за кілька мов, що мені здається, досить непросто. Я думаю багато в чому вплинуло моє бачення майбутнього, але все таки рішення приймав він сам.

У мені часто боротися дві мами: перша мама "так краще" і друга мама "він сам вирішить" 😄 А як у вас? Хочу почути ваші історії🧐» - висловилася Аїд.

Шанувальники підтримали:

"Класнючі 😍❤️; Прекрасна сім'я😍; який він у вас вже дорослий став! Ваша підтримка і опора😍 🙏; класна мама)); хороший хлопець, видно))); це відмінно-одна мама підкаже, направить)) друга-дасть можливість подумати і прийняти рішення)) головне, що немає напору, тисняви, насильства 🔥».

Також можна помітити, що Аїда Ніколайчук змінила образ. Якщо глядачам "Х-Фактора" вона запам'яталася блондинкою, то зараз співачка перефарбувалася в натуральний колір, чим дуже задоволена.

"Паралельно поки пишемося, я не можу натішитися тому, що тепер я не блондинка», - зазначила Аїда Ніколайчук.

Нагадавши, переможниця " Х-Фактора "Ніколайчук в лосинах зізналася, від чого відмовилася заради фігури мрії:" а це я..."

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