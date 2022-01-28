Лорак вдалося вразити своїх фанатів не тільки яскравим вбранням, але і новим записом з піснею.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Ані Лорак вже давно живе і працює в РФ, тому нерідко влаштовує спільні зйомки з різними артистами і створює нові колаборації. Однак цього разу зірка створила тандем разом з українським виконавцем Артик-виконавець з колишньої групи Artik & Asti.

"Пісні знаходять відгук в серцях тільки якщо вони чесні ... ця історія неспроста знайшла життя-Мені відгукнулися емоції, закладені в кожному рядку ☺ ️ не бійтеся відпускати любов... іноді це єдиний правильний вихід☺ дякую @ artemkacher за цей творчий тандем! Дякую @artik, без тебе б цього не сталося!» - прокоментувавши Лорак, натякнувши на бажання жити далі без екс-чоловіка Мурата.

Багато хто звернув увагу на вигляд артистки – вона вибрала обтягуючу майку зі значним декольте і коротенькі джинсові шорти.

"Це справжній шедевр і кайф😍 весь ранок на повторі поздрав вітаю ❤ Пісня перевершила всі очікування😍; такий несподіваний, але бомбічний дует ... заявочка на хіт року✊; сподіваюся, він стане таким же успішним, як "Сопрано"❤️; у нашої Діви завжди найшикарніші хіти 🔥❤️; з прем'єрою! у з Артемом так поєднуються голоси😍"»

Раніше зірка опублікувала коротке відео, в якому пританцьовуючи крокує по піску красивого пляжу, а за її спиною видно один із знаменитих Дубайських хмарочосів. Перед камерою Лорак з'явилася в стильному чорному купальнику, який складається з двох частин. Цей наряд красиво підкреслив струнку фігуру і апетитні форми співачки. Її волосся зібране у високий недбалий пучок, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри.

Нагадавши, Ані Лорак заінтригувала прем'єрою, надівши міні-топік:"цей дует буде бомба".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак вразила виглядом у короткій сукні та колготках у сітку: "Одним словом...".

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