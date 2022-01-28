Як пише Politeka.net, Віталій Козловський став відомим виконавцем з України. Нещодавно артист пішов на кардинальні зміни в зовнішності - збрив вуса і бороду. А на новому фото в Instagram зірка вирішив показати своє підкачане тіло після занять у спортзалі.
"Якщо ви вирішили змінитися, почніть з простого-досить жерти на ніч!", - написавши Віталій Козловський.
"Ти до мене на Ви?",- пожартувала в коментарях співачка Ольга Цибульська, з якою Віталій веде одну з програм на музичному каналі.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
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"Ну виходить, тоді жити нудно", "не жерти на ніч - найскладніше", "все, сьогодні навіть вечеряти не буду, Віталік, спасибі за пораду", " можна ще випити на ніч склянку кефіру або ряжанки. Треба тримати себе у формі", " я сподіваюся сатаністи вас до рук не прибрали. Я вас дуже поважаю як творчу особистість, переживала той період, коли ви залишилися без продюсера. Як на мене ви самий чесний , працьовитий, мені дуже подобається ваша творчість, що б з вами не відбувалося. Ваш тембр голосу для мене найкрасивіший і зачаровує".
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