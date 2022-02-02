Відома співачка і актриса Анна Трінчер показала, як разом з нареченим вітала його маму з днем народження, і що їй подарувала.

Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка і блогерка, зірка "Скаженого весілля" Анна Трінчер поділилася в Instagram-сторіс яскравими кадрами, на яких показала, як вони з нареченим Олександром Волошиним вітали його маму з днем народження.

Спочатку Аня показала кадри, як вони з нареченим піднімаються сходами до квартири його сім'ї, а потім, як вітали красуню-маму Волошина. Пара прийшла в гості до майбутньої свекрухи співачки з красивим букетом троянд, а пізніше Трінчер презентувала мамі нареченого розкішний подарунок-набір дорогої уходовой косметики.

Варто відзначити, що мама блогера Олександра Волошина виглядає просто приголомшливо, вона молода і красива. Для свята жінка одягла темні штани і подовжену білу блузку, яку доповнила чорним паском. Також вона зробила красиву укладку і макіяж. Видно, що мама дуже рада бачити сина з його нареченою-співачкою.

В одній з сторіс можна побачити, як Трінчер дістає з пакета красиву коробку з подарунком і каже: "Сподіваюся, вгадала". А майбутня свекруха зірки спочатку обійняла її, а потім почала відкривати свій подарунок.

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