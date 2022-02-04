Колишня "холостячка" Ксенія Мішина несподівано заговорила про те, що хотіла б виступати на великій сцені, проте не в якості актриси.

Таке визнання зірки з'явилося в Телеграм-каналі Instaманія. Також Мішина поділилася короткою заявою в своєму Instagram.

"Я завжди мріяла побувати на великій сцені. Але не в ролі актриси...багатьох це здивує", - написала знаменитість.

Мішина пояснила, що у неї давно була мрія випустити власну пісню. Для цього зірка навіть почала займатися вокалом, проте поки її основна кар'єра не дає присвячувати цьому заняттю достатньо часу.

"Я завжди мріяла записати пісню і виступити на сцені. Навіть почала займатися вокалом, але мені катастрофічно не вистачає часу, щоб розвивати це моє хобі. Тому воно поки так і залишається у форматі мрії! Але я впевнена, що в недалекому майбутньому це зміниться", - заявила актриса.

Відзначимо, що Мішина відома в першу чергу завдяки своїй акторській кар'єрі. Крім цього вона також активно веде свій блог і бере участь в популярних телепроектах.

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