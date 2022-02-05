Діма Монатік - один найталановитіших і стильних зірок українського шоу-бізнесу, пише Politeka.net. Навіть на відпочинку співак не зраджує своєму обраному іміджу, і довів це на фото в Instagram.
У кадрі співак позував у футболці дорогого бренду "Prada", незвичних окулярах зі смугастою оправою, і з волоссям, зачесаним назад. Знімок був зроблений на природі.
"Я і острів 🏝", - написав Діма Монатік.
За дві години публікація зібрала понад 9000 лайків і багато коментарів.
"Неймовірний ! 😍 😍 😍 ", "Прикольні👓 😍 😂 🔥", " обожнюю ваш стиль!😍〽️〽️〽️", "Залікові очки👍", " Монатік без шапки?😮 ", "Дмитро велика людина! БРАВО🙏 🌹 🍀❤️", "Н 😘 😘 😘I", " Діма, пора власні сонцезахисні окуляри випускати. Крутий дизайн, логотип Монатік Корпорейшн, мені здається, це буде креативно і круто!",- написали користувачі Мережі.
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Зазначимо, Діма Монатік в одному з інтерв'ю зізнався, що з вибором одягу для повсякденного життя він справляється самостійно, а ось для створення концертних костюмів артист співпрацює з дизайнерами.
Нагадаємо, Діма Монатік викликав посмішку своїми розвагами з дітьми в басейні
Також Politeka повідомляла, що жеєна Монатіка заговорила про те, щоб надовго виїхати з України
А ще Politeka писала, що дружина Монатіка зробила несподівану заяву про свого чоловіка