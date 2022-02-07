Співачка Надя Мейхер, яка була солісткою групи ВІА Гра, показала новий образ, вразивши виглядом.

Як пише Politeka.net, Надя Мейхер - успішна співачка, яка прославилася завдяки групі "ВІА Гра". Зараз зірка знімається в серіалах, захоплюється оперним співом, а також розвиває власний бренд одягу. Також артистка активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На фото Надя була в незвичайній сукні, сидячи на пуфі. Зірка призадрала вбрання, хвалячись стрункими ніжками.

"Повільно, швидко, швидко, повільно ... повільно…

Скрізь встигнути, вчасно, поза в будь-який час…

Просто бути всередині!", - написавши Надя.

Фанати, включаючи Санту Дімопулос, поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"На вашу красу можна молиться", "Богиня краси і любові", "повільно, швидко, швидко, повільно, повільно... Звучить як частина сценарію до певної сцени фільму", " яка жінка!!! Богиня!!".

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