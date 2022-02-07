Як пише Politeka.net, Надя Мейхер - успішна співачка, яка прославилася завдяки групі "ВІА Гра". Зараз зірка знімається в серіалах, захоплюється оперним співом, а також розвиває власний бренд одягу. Також артистка активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На фото Надя була в незвичайній сукні, сидячи на пуфі. Зірка призадрала вбрання, хвалячись стрункими ніжками.
"Повільно, швидко, швидко, повільно ... повільно…
Скрізь встигнути, вчасно, поза в будь-який час…
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Просто бути всередині!", - написавши Надя.
Фанати, включаючи Санту Дімопулос, поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"На вашу красу можна молиться", "Богиня краси і любові", "повільно, швидко, швидко, повільно, повільно... Звучить як частина сценарію до певної сцени фільму", " яка жінка!!! Богиня!!".
Нагадаємо, екс-ВІА Гра Мейхер в маленькому сарафані показала, як треба спокушати на природі
А ще Politeka повідомляла, що екс-ВІА Гра Мейхер підкорила чуттєвим виглядом у сукні з величезними вирізами
Також Politeka писала, що Мейхер показала сукню власного авторства і зізналася, чим надихалася