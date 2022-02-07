Як пише Politeka.net, Іванна Онуфрійчук, яка стала ведучою голдрума в останньому сезоні " Танців з зірками», змінивши там Тіну Кароль, поділилася цікавими кадрами на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)
Цей Іванна Онуфрійчук з чоловіком, мільйонером казахського Походження Алмаз, почали з подорожей. Вони вже встигли відвідати Мальдіви, покаталися на лижах в Альпах, а також побували в Африці. Зірка вже встигла повернутися в Україну, але продовжує ділитися кадрами з поїздок.
Так, у новому пості Іванна Онуфрійчук показала африканського сафарі, під час якого вони не тільки помилувалися місцевими тваринами, а й провели пікнік з шампанським в савані.
"Фантастичне Сафарі, спогади про який будуть завжди зігрівати", - написала телеведуча.
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Кадри вразили фоловерів зірки.
"Дуже красиво😻 вони такі милі, хоч і багато небезпечні тварини", " Вау! Мрія",» Нереально красиво 😻 хочеться піклуватися і берегти природу, Які вони класні«,» дуже красиво, такі моменти неможливо забути", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук засвітилася в Білій мереживній сукні.
Як повідомляла Politeka, ведучу» Танців з зірками " Онуфрійчук запідозрили у вагітності.
Також Politeka писала, що ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук несподівано змінила імідж.