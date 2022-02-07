Як пише Politeka.net, Іванна Онуфрійчук, яка стала ведучою голдрума в останньому сезоні " Танців з зірками», змінивши там Тіну Кароль, поділилася цікавими кадрами на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)

Цей Іванна Онуфрійчук з чоловіком, мільйонером казахського Походження Алмаз, почали з подорожей. Вони вже встигли відвідати Мальдіви, покаталися на лижах в Альпах, а також побували в Африці. Зірка вже встигла повернутися в Україну, але продовжує ділитися кадрами з поїздок.

Так, у новому пості Іванна Онуфрійчук показала африканського сафарі, під час якого вони не тільки помилувалися місцевими тваринами, а й провели пікнік з шампанським в савані.

"Фантастичне Сафарі, спогади про який будуть завжди зігрівати", - написала телеведуча.

Кадри вразили фоловерів зірки.

"Дуже красиво😻 вони такі милі, хоч і багато небезпечні тварини", " Вау! Мрія",» Нереально красиво 😻 хочеться піклуватися і берегти природу, Які вони класні«,» дуже красиво, такі моменти неможливо забути", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук засвітилася в Білій мереживній сукні.

Як повідомляла Politeka, ведучу» Танців з зірками " Онуфрійчук запідозрили у вагітності.

Також Politeka писала, що ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук несподівано змінила імідж.