Як пише Politeka.net, кулінар поділився корисним "секретом" у своєму Instagram. Клопотенко вирішив розповісти, як просто зварити рис, щоб він при цьому не пересох, не пригорів або не перетворився в «розмазню».
За словами шеф-кухаря, для цього на 100 г рису потрібно взяти 200 мл води. Рис залити водою, поставити на великий вогонь і почекати 5 хвилин. Коли рис закипить, його потрібно накрити рушником, вимкнути вогонь і залишити пропарюватися хвилин на 20-30.
За словами Клопотенко, завдяки такому способу приготування "рис сам себе приготує". Кухар уточнив, що якщо в каструлі залишиться вода, її потрібно просто злити.
"Йєп, так можна було", - додав кулінар.
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Також Клопотенко помітив, що такий спосіб готування підходить для всіх видів рису, відрізнятися буде тільки час пропарювання. Для круглозернистого рису час потрібно зменшити хвилин на 5, для нешліфованого-збільшити хвилин на 15, уточнив Клопотенко.
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