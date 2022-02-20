Як передає Politeka.net, Slavia (Ярослава Притула) прославилася як популярна українська співачка. Також вона відома як колишня дружина відомого музиканта DZIDZIO. Як відомо, у 2021-му році вони заявили про своє розлучення, після 20 років шлюбу.
Так, на своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала нові фото. На кадрах Славія показала, як відпочиває в розкішному готелі з басейном. Як відомо, 19 лютого у співачки День Народження.
З цього приводу вона вирішила влаштувати собі відпочинок і показала, як відпочиває в шикарному злитому купальнику фіолетового кольору, який підкреслює її ідеальну фігуру.
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Нагадаємо, що в День свого народження співачка похвалилася шикарним букетом троянд ніжно-рожевого кольору. Також, вона заявила, що це буде її новий життєвий етап.
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