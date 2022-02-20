Як пише Politeka.net, Кім Кардашьян намагається всіляко показувати своїм модні образи і розповідати про те, як створює їх разом зі співробітниками. Також Кім сама рекламує модний одяг і носить його на заходи.

В цей раз Кім представила силуетний наряд для відпочинку, чорна тонка тканина ідеально обтягувала її форми, а акцент був зроблений саме на вигини, так як ні додаткових прикрас, ні зачіски зірка підбирати не стала.

За словами Кім, їй подобається акцентувати увагу на фігурі, яку і так часто обговорюють:

"Потрібно одне з цих суконь на весну / літо😍 😍; так схвильована😍; мені подобається це велич😍; кім❤️; Я люблю свою❤️; потрібно це плаття😍; мрійливий вигляд💕; ми хочемо нові кольори в м'якому салоні, будь ласка!; Мені потрібен xs в сірому кольорі!!!😭 ; Чи збираєтеся ви коли-небудь поповнити колекцію до Дня святого Валентина?😢 ; Надсилайте більше таких фото; обожнюю це плаття😍 🙌; ці просвічують?; Так чудово!🖤».

Ми писали, Кім Кардашьян вирішила знову взяти участь в шоу, яке знімала роками зі своєю сім'єю. Вона виставляла майже кожен свій крок напоказ і з сестрами вела життя на камеру, проте через довгі роки Сімейство Кардашьян вирішило припинити трансляцію їхнього життя для всіх.

Тим не менш, через півроку було знову прийнято рішення відновити зйомки і поговорити про те, що відбувається в сім'ї. Мати Кім Кардашьян також вирішила показати цікавий факт з життя дочки. Найдорожчими речами вдома виявилися збірки альбомів з життям дітей.

Нагадавши, Кім Кардашьян в мікро-купальнику вразила новим стилем.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян висміяли через поведінку в примірювальній з дитиною.

Також Politeka писала, що Кардашьян після Піжами і купальників приміряла несподіваний образ, все в чорному.