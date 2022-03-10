Як пише Politeka.net, Україна 14-й день захищається від російської окупації. Сьогодні, 10 березня, глави МЗС України і Росії зустрілися в Туреччині. Співак Олександр Пономарьов вирішив пожартувати над Росією, з якої нещодавно пішла мережа ресторанів "МакДональдз".
"Ще раз повторіть ваші вимоги?",- було підписано фото Дмитра Кулеби.
"Даблчіз, картопля по-селянськи, кола без льоду", - були написані вимоги на фотографії з Лавровим.
"Трохи гумору в стрічку! Спасибі МакДоналдс за позицію!",- написав Пономарьов.
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Влад Яма теж розмістив цю картинку.
"Я привезу!",- підписав зірка публікацію у себе в сторіс.
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