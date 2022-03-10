Олександр Пономарьов пожартував над вимогами глави МЗС Росії Сергієм Лавровим, який зустрівся з українським главою МЗС Дмитром Кулебою в Туреччині.

Як пише Politeka.net, Україна 14-й день захищається від російської окупації. Сьогодні, 10 березня, глави МЗС України і Росії зустрілися в Туреччині. Співак Олександр Пономарьов вирішив пожартувати над Росією, з якої нещодавно пішла мережа ресторанів "МакДональдз".

"Ще раз повторіть ваші вимоги?",- було підписано фото Дмитра Кулеби.

"Даблчіз, картопля по-селянськи, кола без льоду", - були написані вимоги на фотографії з Лавровим.

"Трохи гумору в стрічку! Спасибі МакДоналдс за позицію!",- написав Пономарьов.

Влад Яма теж розмістив цю картинку.

"Я привезу!",- підписав зірка публікацію у себе в сторіс.

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