Як передає Politeka.net, Настя Каменських показала кадри обстріляної росіянами багатоповерхівки в Києві. Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"РФ, зупинись! Де тут військові бази, про які ви постійно говорите? Де тут небезпека для кого-небудь! Досить брехати! Досить бомбити Україну, наше мирне населення! Наших дітей! Це ж житлові квартали і це тільки маленька частина всіх руйнувань і вбивств! Це аморально, нелюдяно! Тільки занепалі нелюди можуть таке робити! Досить зривати зелені коридори! Досить вбивати людей! Досить спотворювати Інфо у ваших ЗМІ! Як люди можуть з таким погоджуватися, закривати на це очі, мовчати, виконають такі накази! Как???» - написала співачка.

Нагадаємо, о 5 ранку 14 березня на столичній Оболоні артилерійський снаряд влучив у житловий будинок, внаслідок чого був зруйнований з першого по третій поверхи. Станом на 07: 40 виявлено тіла 2 загиблих осіб, 3 людини госпіталізовані, 9 особам допомогу надано на місці.

Нагадаємо, над Києвом сили ППО збили крилату ракету: осколки впали в житловий район, фото

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