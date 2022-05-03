Андрій Данилко зізнався, що ще три місяці тому не міг би повірити, що в Україні може таке початися. Про це він розповів в інтерв'ю Politeka Online.

"Ці фотографії ... те, що відбувається після окупації тієї ж Бучі, або цих міст, я дивлюся, я не вірю... Я дивлюся на ці фотографії, це просто якийсь жах... я не можу це читати, особливо, коли про дітей... дитина розповідає, як він втратив маму, я не можу це читати»,-сказав Данилко.

Андрій Данилко зазначив, що не відчуває жалю до тих, хто скоює такі жорстокі злочини.

«У мене взагалі немає якогось моменту жалості до людини, яка вбила іншого. Ось взагалі її немає. Мені здається, я легко міг би спокійно йому вистрілити в голову. Я навіть не розумію, чим людина керувалася...» - сказав артист.

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