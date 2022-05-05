Як повідомляє Politeka.net, Леся Нікітюк є однією з найпопулярніших українських зірок в Instagram з понад 3,8 мільйонами підписників. Сторінка ніяк не обходиться без її собачки – милого веста зі смішною кличкою Рафік. Під час війни Леся активно займається волонтерством, але знаходять час і для свого улюбленця.

Днями Леся Нікітюк вирушила з Рафіком до стиліста. Як зазначила знаменитість, з притаманним їй гумором: "Охоронець гуманітарки повинен виглядати гідно".

Кадрами походу в салон для домашніх улюбленців, Леся Нікітюк поділилася у своєму сторіз. На кадрах можна побачити перевтілення песика.

Грумер "поворожила" над Рафіком і у нього з'явилося своєрідне "тату", нанесене безпечної фарбою для тварин. Так, на його білій шиї з'явився невеликий прапор України. Не змогла Леся Нікітюк пройти повз нашийника з українським орнаментом і прикупила його для свого пса-патріота.

Нагадаємо, Нікітюк довела шанувальників до сліз зустріччю з родиною переселенців.

Як Politeka повідомляла, Нікітюк повеселила українців, примірявши образи голлівудських зірок.

Також Politeka писала, що Нікітюк зізналася в проблемах зі здоров'ям і дозволила собі приємність.