Даша вирішила показати, як проводить час на відпочинку, в якому довгий час потребувала.

Як пише Politeka.net, Даша Ульянова - успішна українська гімнастка, яка перемогла в одному з сезонів шоу "Холостяк". Вона запам'яталася багатьом завдяки своїй розтяжці і яскравому зовнішньому вигляду. Також Даша встигла спробувати себе в ролі телеведучої.

Цього разу дівчина показала кілька щасливих моментів зі свого відпочинку, який довгий час не бажала собі дозволяти. З самого початку вторгнення рф на наші землі дівчина залишалася в Києві і не хотіла залишати будинок.

При цьому Даша не раз розповідала про допомогу ЗСУ, розповідала про біди, які заподіяли окупанти мирним громадянам і підтримувала біженців. Зараз Ульянова вирішила трохи відпочити і поділилася радісним моментом:

"Відпочиваю душею і тілом» - поділилася задоволена Ульянова.

Ми писали, раніше Ульянова прокоментувала свою поїздку без прикрас:

"Отже, почнемо, вчора я спонтанно вирішила поїхати на Західну Україну на кілька днів до родичів. Взяла квиток, сіла на потяг, мала приїхати о 7.30 ранку, але після атаки ракетами Львова та Закарпатської області нам повідомили, що потяг можуть затримати. Це ми дізналися вже в дорозі, природно.

У мене вже були всі стадії: гнів, паніка, відчай, прийняття, істерика))) той, хто знає як я люблю поїзди - той зрозуміє) Мораль цієї байки така: вкотре я переконуюся, яким же правильним було рішення залишитися вдома за весь цей час і нікуди не їхати", - написала Даша.

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