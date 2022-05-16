На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила яскраві фото та відео зі свого виступу. На сцену 48-річна Руслана вийшла в короткому шкіряному топі, який підкреслив її спортивну фігуру. Співачка приїхала не просто розважити публіку, а зробила ще один публічний заклик до світової спільноти допомогти захисникам "Азовсталі", слухачі її активно підтримали.
"Сьогодні під час виступу у Туреччині моє гасло на сцені було незмінним:
Врятуйте Україну! Врятуйте Маріуполь! Врятуйте Азовсталь! Екстракція
гасло, яке скандувала вся площа, тисячі українців у Туреччині!", — поділилася співачка.
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Українці в коментарях подякували артистці за підтримку:
"Спасибі Руслано що завжди справжня і завжди щира🙏, ви достойна донька нашої прекрасної неньки🙏🙏🙏. Боже бережи Україну";
"Руслана, ви неймовірна жінка! Пишаюся вами як людиною та жінкою!)";
"Це було щось неймовірне 👏";
"Дуже дякуємо Русланочко!Це було неперевершено!Миру всім нам";
"Дуже вдячні за Ваш концерт і підтримку на чужбині!. Ви неймовірні!".
Нагадаємо, Джамала прийшла на ефір американського телеканалу в синьо-жовтому вбранні.
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