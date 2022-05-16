Перша переможниця "Євробачення" від України Руслана Лижичко виступила в Туреччині та змусила натовп вигукувати патріотичні гасла.

На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила яскраві фото та відео зі свого виступу. На сцену 48-річна Руслана вийшла в короткому шкіряному топі, який підкреслив її спортивну фігуру. Співачка приїхала не просто розважити публіку, а зробила ще один публічний заклик до світової спільноти допомогти захисникам "Азовсталі", слухачі її активно підтримали.

"Сьогодні під час виступу у Туреччині моє гасло на сцені було незмінним:

Врятуйте Україну! Врятуйте Маріуполь! Врятуйте Азовсталь! Екстракція

гасло, яке скандувала вся площа, тисячі українців у Туреччині!", — поділилася співачка.

Українці в коментарях подякували артистці за підтримку:

"Спасибі Руслано що завжди справжня і завжди щира🙏, ви достойна донька нашої прекрасної неньки🙏🙏🙏. Боже бережи Україну";

"Руслана, ви неймовірна жінка! Пишаюся вами як людиною та жінкою!)";

"Це було щось неймовірне 👏";

"Дуже дякуємо Русланочко!Це було неперевершено!Миру всім нам";

"Дуже вдячні за Ваш концерт і підтримку на чужбині!. Ви неймовірні!".

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