Як пише Politeka.net, Тіна Кароль зараз активно їздить по світу і розповідає про те, що відбувається в Україні, про агресію рф і про те, як страждає наш народ. Також в рамках спеціального туру Кароль полетіла до Японії, де провела кілька важливих зустрічей.

Лаконічний і дещо грайливий образ "української Брітні Спірс", як Кароль прозвали самі японці, чимало вразив фотографів перед інтерв'ю. Світлі тони, звичний макіяж і вдало підібраний дизайн добре виглядали на співачці.

"Ой же квіточка та файна 😍; Боже мій, моя Незрівнянна красуня! Моя ненаглядна і улюблена Тиначка! Ах як прекрасно вона посміхається! Я її обожнюю і сильно люблю! Нехай Японія милується і заздрять нашим милим красуням з України. Краса врятує світ! Слава Україні! Героям слава!; такі прекрасні ноги не треба ховати під одягом; красуня нереальна😍» - пишуть в мережі.

Раніше ми опублікували пророчі слова Тіни Кароль. Днями співачка зустрілася з прем'єр-міністром Японії Кісідом Фуміо. Але найбільше вражає, що тепер її промову цитують понад 100 світових ЗМІ.

«Я впевнена, що Україна переможе. Буде однією з найвпливовіших країн, бо настільки сміливих людей в центрі Європи не знайти» - заявила під час одних з інтерв'ю Кароль.

Також, Kalush Orchestra після тріумфу на "Євробаченні" вразили українців новим кліпом.

Як повідомляла Politeka, Ярославський з "Майстер Шеф" поділився рецептом домашньої рікотти.

Також Politeka писала, що Каменських заклювали після нової патріотичної пісні.