Дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала в соцмережі миле фото з дітьми, а в підписі до нього розповіла про річницю, про яку вони з чоловіком цього року просто забули через війну.

На знімку можна побачити Сніжану на прогулянці з трьома дітьми, собакою і, мабуть, її мамою. Все сімейство пригощається морозивом, турботлива мама розпаковує морозиво наймолодшому синові Єлисею. Вони виглядають безтурботно і легко.

У підписі до фотографії Бабкіна написала: "11 травня було 14 років з дня нашого вінчання. Річниця, про яку ми згадали тільки сьогодні. Таке з нами вперше! Як і багато іншого зараз з нами відбувається вперше. У моїй новорічній іграшці з бажаннями (багато хто знає мою традицію) було написано 2 дуже бажаних бажання. Приблизно вони звучали так: - велика подорож з дітьми до Європи; - тур Європою та США @babkin_official. Хочеш? Отримуй. Не важливо за яких обставин, але бажання здійснилися. Кожен день ми п'ємо чай, каву, воду, шампанське "За перемогу". Сьогодні у мене буде 3 "дзинь": З річницею! За виконані бажання! За нашу Перемогу!".

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