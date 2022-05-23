Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська - успішний паризький шеф-кухар родом з України. Зірка також судить проект" Майстер Шеф " і пише Кулінарні книги. Не забуває Ольга і про Instagram, де розповіла історію про росіян, які були присутні в Каннах, Франція.
"Історія з перших вуст
Канни, два дні тому. Ресторанчик на набережній. Дві мої подруги обговорювали день, побутові проблеми-тому що вся ця тяганина з паперами у Франції досить непроста....про школу дітей..не суть взагалі про що, але говорили нашою щирою українською мовою. Поруч сиділи мадам. Як виявилося-зовсім не мадами, а російські барині (б'ють, неможливо не матюкатися, вибачте).
Мої подруги, повторюся, просто говорили і навіть не про політику", - написала Ольга.
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Мартиновська зазначила, що жінки похвалили Путіна, який наказав вбивати українців, після чого подруги Олі влаштували бійку з цими представницями Росії.
"Я прямо шкодувала, що мене не було там. Вибачте, але при всій моїй толерантності, публічності, людяності і благочесті-таких буду **** з усією пристрастю! І гнати * * * * не тільки з нашої землі!",- написала Ольга.
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