Зокрема, співачка звернулася до тих, хто знаходиться в тилу або ж у відносній безпеці.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка, колишня учасниця шоу "Холостячка" Злата Огневич записала звернення в своєму блозі Instagram.

Зокрема, співачка звернулася до тих, хто знаходиться в тилу або ж у відносній безпеці.

"Не час розслаблятися, адже війна ще не закінчилася. Окупованих територій багато і там страждають наші люди! Тому, якщо ви перебуваєте в тиші - це не означає, що по всій Україні тиша. І тому, я прошу вас. Не зупиняйтеся, допомагайте, волонтерьте, підтримуйте постраждалих жителів", - звернулася до українців Злата Огневич.

Крім того, співачка Злата Огневич попросила українців не забувати про захисників "Азовсталі" і пам'ятати про них, кричати і писати. Зараз їм потрібна підтримка, адже вони перебувають у полоні на підконтрольній території росії.

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