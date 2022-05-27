Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий і зірка шоу "Маски". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі з російським агресором. Володимир одружений на красуні Христині, з якою разом з 2020 року. Не забуває Остапчук і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
А цього разу Володимир вирішив зробити селфі, опублікувавши кадри в сторіс. Зірка знімав себе крупним планом, щоб продемонструвати зміни в зовнішності.
"У мене невелика обновка-мінус брекети", - написав Володимир.
Зірка посміхнувся, демонструючи свою розкішну посмішку.
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