За словами Єфросиніної, За останній час у неї і суспільства з'явилося багато питань про те, як почати жити заново, як знову полюбити те, чим ти займався до війни, як себе вести, чи можна посміхатися. Цього разу Маша Єфросиніна і Оля Полякова обговорили більш гострі теми у своєму інтерв'ю "Дорослі дівчатка", які записують періодично на прохання шанувальників.

"Чи знаємо ми з Олею на них відповіді? Ні. Ми самі разом з мільйонами українців Вчимося жити в новій реальності. Навіть після виходу випуску і сотні Ваших коментарів з проханнями продовжувати, ми кожен раз повертаємося з Олею до питання " а чи доречно це?", кожен раз обговорюємо це заново перед тим, як натиснути на кнопку "Опублікувати відео".

У нас немає чіткої відповіді на питання " Як почати жити заново?", але ми готові поділитися своїми особистими історіями, переживаннями і думками. Спасибі вам за підтримку» - поділилася Єфросиніна.

Ми також писали, відома українська співачка Оля Полякова, яка після початку війни виїхала з дітьми за кордон і оселилася у Франції, а зараз гастролює з благодійними концертами в Америці, часто радує публіку яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram.

Так, цього разу зірка виклала в своїх інста-сторіс тепле і навіть ніжне фото зі своєю подругою і колегою Машею Єфросиніною.

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