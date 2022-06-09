Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після участі в шоу "Холостяк" залишилася разом з головним героєм проекту, продовжує розповідати про їхнє життя в мережі. Зараз пара займається різними проектами і часто розповідає про те, як вони живуть у своєму новому будинку з маленьким сином.

Даша останнім часом захопилася тренуваннями і вирішила висловитися про те, чому так одержима заняттями. Раніше Квіткова не приділяла стільки часу спорту.

"Друзі, перед вами людина, яка пережила два тренування поспіль. Мене завжди щось не влаштовувало в своїй фігурі. Навіть дивлюся фотки до вагітності, я була така краля, але мені ж все одно щось було не так.

У мене була анорексія, було рпп, яке Я до цього дня намагаюся побороти. Мені 23 роки і через місяць 24, я відчуваю себе старою бабкою, якій 50 років і я не можу рухатися. Тому я хочу зайнятися здоров'ям, рухатися без проблем " - говорить Квіткова.

Також Квіткова записала миле відео, як збирається у своєму гардеробі.

Як розповіла Даша в ролику, сьогодні вона збиралася в спортзал, а потім на зустріч, так що і наряд підбирала відповідний.

У підписі до відео Квіткова написала:"йду в зал, пора збиратися разом". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію Даші, засинаючи її компліментами.

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