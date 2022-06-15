Як пише Politeka.net, Євген Кот - відомий український танцюрист і переможець шоу "Танці з зірками", де був у парі з Ксенією Мішиною. Про їхні стосунки навіть ходили чутки, а на повторних проектах зірок обговорювали чи не як пару.

Проте, Євген щасливо живе зі своєю дружиною, а на плітки не реагує. Дружина Кота Наталія Татаринцева є чотириразовою чемпіонкою світу з танців. Вона нерідко спілкується з шанувальниками в мережі і нещодавно відповіла на цікаві питання.

Наталя розповіла, що не дуже добре оцінює доцільність антипаразитних чисток: «я не вважаю їх необхідними, якщо немає для цього конкретних обставин. А робити їх тільки тому, що хтось так написав-повна фігня! Нормально харчуйтеся, мийте руки, дивіться за тваринами і паразити самі втечуть».

Також вона розповіла, як чинити з почуттям голоду: «будь-яке ранкове відчуття голоду має пояснення. Можна послабити напругу невеликим прийомом їжі, зробити нейтральний овочевий день, слідувати правилам харчування і слухати свій організм».

Дружина Кота додала, що поки що вони не турбуються про вторинну переробку сировини, а також розповіла про харчування на літо.

Також на нових кадрах Євген вирішив показати свою красуню-дружину. Наталя була в довгій сукні і з вражаючим декольте. Танцюрист знімав дружину, поки Татаринцева ніяковіла.

"Добре повернутися додому до коханої", - написав Євген Кот.

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