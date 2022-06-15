Як пише Politeka.net, Євген Кот - відомий український танцюрист і переможець шоу "Танці з зірками", де був у парі з Ксенією Мішиною. Про їхні стосунки навіть ходили чутки, а на повторних проектах зірок обговорювали чи не як пару.
Проте, Євген щасливо живе зі своєю дружиною, а на плітки не реагує. Дружина Кота Наталія Татаринцева є чотириразовою чемпіонкою світу з танців. Вона нерідко спілкується з шанувальниками в мережі і нещодавно відповіла на цікаві питання.
Наталя розповіла, що не дуже добре оцінює доцільність антипаразитних чисток: «я не вважаю їх необхідними, якщо немає для цього конкретних обставин. А робити їх тільки тому, що хтось так написав-повна фігня! Нормально харчуйтеся, мийте руки, дивіться за тваринами і паразити самі втечуть».
"Його слова - порожній звук": Кулеба нагадав, як Макрон і Шольц вже ставали жертвами обману путіна
На дитячому пляжі в Дніпрі знайшли тіло, деталі нещастя: "Шукали два дні"
"Виходимо з найбільш песимістичного сценарію": як в ОП готуються до можливого вторгнення Білорусі
Втрати ЗСУ на передовій: Подоляк назвав нові цифри загиблих українських військових
Армія рф укріплюється, в розвідці назвали нові терміни завершення війни: не серпень, і не жовтень
Також вона розповіла, як чинити з почуттям голоду: «будь-яке ранкове відчуття голоду має пояснення. Можна послабити напругу невеликим прийомом їжі, зробити нейтральний овочевий день, слідувати правилам харчування і слухати свій організм».
Дружина Кота додала, що поки що вони не турбуються про вторинну переробку сировини, а також розповіла про харчування на літо.
Також на нових кадрах Євген вирішив показати свою красуню-дружину. Наталя була в довгій сукні і з вражаючим декольте. Танцюрист знімав дружину, поки Татаринцева ніяковіла.
"Добре повернутися додому до коханої", - написав Євген Кот.
Також суддя "Україна має талант" Євген Кот зважився на експеримент із зовнішністю, кадри
Також Politeka писала, що суддя "Україна має талант" Євген Кот у білій сорочці заговорив про весілля, кадри
А ще Politeka писала, що суддя "Україна має талант" Євген Кот вразив зворушливим кадром з дружиною